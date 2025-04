NETRAMARK UND WORLDWIDE CLINICAL TRIALS GEBEN VEREINBARUNG ZUR TRANSFORMATION DES KLINISCHEN STUDIENDESIGNS MIT KI-GESTÜTZTER PRÄZISION BEKANNT

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Toronto (ots/PRNewswire) - NetraMark Holdings Inc. (das "Unternehmen" oder"NetraMark") (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (Frankfurt: PF0) ein führendesUnternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), das klinische Studienin der Pharmaindustrie mit KI-gestützter Präzisionsanalytik transformiert, gabheute eine globale Vereinbarung mit Worldwide Clinical Trials ("Worldwide"),einem globalen Full-Service-Auftragsforschungsinstitut (CRO), bekannt. Diesestrategische Partnerschaft führt ein neues Serviceangebot für Kunden vonWorldwide ein, das auf der proprietären NetraAI-Plattform von NetraMark basiertund speziell für die intelligente, patientenorientierte Optimierung klinischerStudien entwickelt wurde.Diese Vereinbarung vereint die drei Jahrzehnte klinischer Exzellenz vonWorldwide - ausgezeichnet mit 11 aufeinanderfolgenden CRO Leadership Awards -mit der fortschrittlichen NetraAI-Plattform von NetraMark, einer erklärbarenKI-Lösung, die darauf ausgelegt ist, klinische Studien zu optimieren, indem sieverborgene Patientensubpopulationen in komplexen Datensätzen aufdeckt. Durch dieNutzung der globalen klinischen Aktivitäten, der wissenschaftlichen Strenge undder therapeutischen Expertise von Worldwide in Kombination mit der proprietärenPlattform für maschinelles Lernen von NetraMark verbessert diese Zusammenarbeitdie Effizienz von Studien und liefert selbst aus den komplexesten DatensätzenErkenntnisse, die mit den regulatorischen Anforderungen übereinstimmen.Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die KI-Technologie von NetraMark zunächst fürPhase 2 (klinische Studien in den Bereichen Neurowissenschaften und Onkologie)und ausgewählte klinische Studien der Phase 3, die von Worldwide durchgeführtwerden, eingesetzt. Eine breitere Verfügbarkeit wird jedoch allenWorldwide-Sponsoren in allen Therapiebereichen und Studienphasen ermöglicht. ImRahmen der Zusammenarbeit und zur Optimierung der Arbeitsabläufe für Sponsorenwird NetraAI von NetraMark als dedizierte Lösung in das Angebot von Worldwideintegriert, was das Engagement beider Unternehmen für Innovation, Präzision undden Erfolg klinischer Studien unterstreicht.Durch diese Integration stärkt Worldwide seine Fähigkeit, Entwicklungszeitplänezu beschleunigen, die Patientenstratifizierung zu verfeinern, die Variabilitätder Placebo-Reaktion zu reduzieren und die Gesamtleistung der Studie zuverbessern. Gemeinsam wollen Worldwide und NetraMark die Art und Weise, wieStudien konzipiert und durchgeführt werden, neu definieren und durch den Einsatzvon KI eine fundiertere Protokollentwicklung, schnellere Entscheidungsfindungund eine bessere Patientenansprache ermöglichen.