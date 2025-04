Einigung oder Streik? Wichtige Runde für öffentlichen Dienst Seit Januar streiten Gewerkschaften und Arbeitgeber im öffentlichen Dienst über Einkommen und Arbeitszeiten, mehrfach gab es Warnstreiks in Kitas oder Kliniken, an Flughäfen oder bei der Müllabfuhr - heute geht es in Potsdam in die entscheidende …