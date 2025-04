Silberpreis bricht massiv ein. Wann endet das Blutbad bei Silber?

China als Auslöser

Die Rohstoffmärkte waren gerade im Begriff, Trumps Zollhammer zu verarbeiten und einzupreisen, als der nächste Hammerschlag auf sie niedersauste. China wird auf die US-Zölle mit den befürchteten Gegenmaßnahmen reagieren. Dass die Reaktion so schnell kam, überraschte dann doch. Der Boden für einen globalen Handelskonflikt ist bereitet. Die Sorgen vor wirtschaftlichen Verwerfungen steigen. Besonders die konjunktursensiblen Rohstoffe, wie Brent Öl, Kupfer und Silber, leiden. Der Kupferpreis ist regelrecht in sich zusammengefallen. Brent Öl und Silber erging es nicht anders. Auch Rohstoffaktien gerieten unter die Räder. Die Aktien von Gold-Silberproduzenten, wie Barrick Gold, Newmont oder aber auch Pan American Silver, rauschten in die Tiefe. Der Kahlschlag machte auch nicht vor einer BHP oder einer BP Halt. Der Orkan tobt. Doch jede Korrektur bietet auch immer Chancen.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Wann endet das Blutbad bei Silber?

Brechen wir die aktuelle Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter. Die heftige Markreaktion kam für Silber zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Der Silberpreis war gerade im Begriff, den markanten Widerstandsbereich 34 US-Dollar / 35 US-Dollar aufzubrechen und sich so weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 40 US-Dollar zu eröffnen, als die Stimmung kippte. Silber neigt ja gern einmal zu dynamischen Bewegungen in die eine oder aber in die andere Richtung. Das zeigte sich in der Vergangenheit und zeigt sich eben auch in der aktuellen Phase. Die Wucht des Rücksetzers ließ eminent wichtige Unterstützungen bersten. Silber musste den Preisbereich von 32,2 US-Dollar aufgeben. Auch die 30 US-Dollar hielten dem Druck nicht stand. Die Blicke richten sich nun auf die Unterstützungen bei 28,8 US-Dollar und 26,0 US-Dollar. Die Korrektur sollte spätestens im Bereich von 26 US-Dollar ein Ende finden. Sollte Silber auch diesen Preisbereich aufgeben müssen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Um Stabilität zu erlangen, muss Silber über die 32,2 US-Dollar zurückkehren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.