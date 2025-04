CDU drängt auf schnelle Handelsabkommen mit Indien und Indonesien

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Politiker Christoph Ploß drängt nach den neuen US-Zöllen auf den schnellen Abschluss von Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und anderen Ländern.



Die Antwort Deutschlands und Europas auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump "sollte nicht weniger, sondern mehr Freihandel sein", sagte der Hamburger Bundestagsabgeordnete dem "Handelsblatt". "Wenn wir weltweit einen Wettbewerb um immer mehr Zölle bekommen, schadet das am Ende allen."



Um Wohlstand und Wachstum zu ermöglichen, brauche es freie Märkte, so Ploß. "Deswegen sollten die seit Jahren diskutierten Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Indien und Indonesien jetzt so schnell wie möglich vereinbart werden." Dafür müsse auch die Kompromissbereitschaft Europas steigen. "Sonst wird es nie zu einem Abschluss kommen", warnte der CDU-Politiker.