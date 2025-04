Landesweite Demos gegen Wohnungsnot in Spanien In Spanien haben Zehntausende Menschen bei landesweiten Demonstrationen gegen die zunehmende Wohnungsnot protestiert. Zu den Kundgebungen in rund 40 Städten wie Madrid, Barcelona oder Palma auf Mallorca unter dem Motto "Machen wir dem Geschäft mit …