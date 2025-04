Vizrt und blinx machen Zuschauer zu Mitgestaltern auf TikTok Live

BERGEN, Norwegen, 5. April 2025 /PRNewswire/ -- Die Geschenkkultur von TikTok entwickelt sich mit Hilfe des Live-Produktionsunternehmens Vizrt und dem in Dubai ansässigen Digital Storytelling Hub blinx weiter. In einem bahnbrechenden Durchbruch für das Live-Streaming bringen Vizrt und blinx Extended-Reality-Grafiken zu TikTok Live – ein Novum in der Branche.

Dieser innovative Livestream, der von verschiedenen Medienpersönlichkeiten und regionalen Influencern moderiert wird, bietet den Zuschauern mehr als nur passives Zuschauen – sie haben die Erzählung in der Hand. Wenn ein Benutzer eine virtuelle „Galaxie" oder eine beliebige Anzahl anderer virtueller Objekte verschenkt, wird dies nicht nur vom Studio bestätigt – die gesamte Umgebung verwandelt sich in einen sternenübersäten Kosmos, in dem der Name des Absenders dynamisch in 3D angezeigt wird. Es geht nicht nur darum, zu zeigen, was die Technologie kann, sondern um einen neuen Standard für die Interaktion zwischen Künstlern und Publikum.

Erschließung von Chancen für Kreative

Nutzer senden jedes Jahr Geschenke im Wert von Milliarden an die Schöpfer, aber die Mechanismen der Monetarisierung sind relativ statisch geblieben. Diese Partnerschaft zeigt, was möglich ist, wenn die Technologie die Zuschauer zu Teilnehmern macht.

„Es geht nicht darum, zu erklären, wie die Technologie funktioniert, sondern darum, zu zeigen, welche Möglichkeiten sie bietet", sagt Chris Black, Marketingleiter bei Vizrt. „Wir verwandeln Livestreams in vollständig interaktive Erlebnisse und öffnen neue Türen für die Monetarisierung von Urhebern, ohne den harten Verkauf."

Warum das wichtig ist

Für Kreative bedeutet dies mehr als nur Engagement-Metriken – es bedeutet eine stärkere Bindung des Publikums und ein höheres Umsatzpotenzial. Durch die Nutzung der Live-API von TikTok mit den XR-Funktionen von Vizrt können die Kreativen im blinx-Studio dem Publikum ein einzigartiges, immersives Erlebnis bieten, das sich in einer zunehmend überfüllten Streaming-Landschaft abhebt.

Dieser Durchbruch fordert die Plattformen heraus, die Einbindung des Publikums neu zu überdenken. Da die Zuschauer mehr als nur passiv zuschauen wollen, werden sie durch XR in Echtzeit zu Mitgestaltern, die für mehr Interaktion, Loyalität und Monetarisierung sorgen.