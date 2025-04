ELECQ präsentiert innovative Ladelösungen für E-Autos

STOCKHOLM, 5. April 2025 /PRNewswire/ -- ELECQ, ein Innovator mit Schwerpunkt auf intelligente Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge, stellt seine wegweisenden Lösungen auf der eCarExpo 2025 vor, die vom 4. bis 6. April in Stockholm stattfindet. Am Stand C02:51 wird ELECQ aktiv mit Fachleuten aus der Branche in Kontakt treten und sein Engagement für die Gestaltung der Zukunft des Aufladens von Elektrofahrzeugen demonstrieren.

Intelligente Lösungen für wachsende Anforderungen

ELECQ hat mehrere innovative Lösungen entwickelt, die das Aufladen von Elektrofahrzeugen effizienter, flexibler und erschwinglicher machen. Mit diesen Innovationen verändert ELECQ die Branche:

ELECQ Home: Die Ladelösung für Privathaushalte wird wegen ihres benutzerfreundlichen Installationsprozesses, ihres skalierbaren Designs und ihrer nahtlosen Integration in Energiemanagementsysteme für Privathaushalte hervorgehoben. Mit Funktionen wie intelligentem Lastmanagement und Ferndiagnose legt ELECQ Home den Schwerpunkt auf Sicherheit und Komfort.

ELECQ Biz: Für den kommerziellen Einsatz bietet das Ladegerät ELECQ Biz eine erweiterte Konnektivität und dynamisches Lastmanagement für Netzwerke mit bis zu 500 Ladegeräten. Sein intelligentes Design optimiert die Energienutzung und senkt die Stromkosten um bis zu 30 % – ein erheblicher Vorteil für Flottenbetreiber und Unternehmen. Das Ladegerät unterstützt V2G und entspricht den Normen ISO 15118-20, ISO 15118 und OCPP 2.0.1 und gewährleistet eine nahtlose Integration evolvierender Energiesysteme.

ELECQ Station 60: Mit der bahnbrechenden Zero Granularity-Technologie zeichnet sich die DC Station 60 durch ihre Schnellladefähigkeiten aus. Das flexible Schnellladegerät maximiert die Anpassungsfähigkeit sorgt für eine zu 100 % effiziente Energieabgabe an die Fahrzeuge. Es unterstützt gleichzeitiges Laden und sowohl eigenständiges als auch stationsübergreifendes Power-Sharing und liefert so eine unübertroffene Flexibilität für verschiedene Anwendungen.

ELECQ Ready vereinfacht die Einrichtung der Ladeinfrastruktur mit einer vormontierten Rückwand, was die Installationszeit und -kosten reduziert. Zudem ermöglicht der ELECQ Power Monitor eine Energieüberwachung in Echtzeit, die den Energieverbrauch im Haus optimiert, um Überlastungen zu vermeiden und die Betriebskosten zu senken.

ELECQ App und Smart Charging: Neben der Hardware stellt ELECQ eine Reihe von Softwarelösungen bereit: die Elecq App, die Elecq Partner App und Elecq Cloud – eine Cloud-basierte SaaS-Plattform. Diese Tools ermöglichen Echtzeitüberwachung, Ferndiagnose und intelligentes Energiemanagement. Der intelligente Ladeplan der ELECQ-App optimiert die Zeitpläne je nach Strompreisen und Nutzergewohnheiten. So werden Kosten gesenkt und die Effizienz gesteigert. Die Lösungen unterstützen die Integration von V2G und erneuerbaren Energien und helfen Energieversorgern und Flottenbetreibern, Nachhaltigkeit und Betriebsperformance zu maximieren.

Interaktion und künftige Zusammenarbeit mit der Industrie

Auf der eCarExpo 2025 arbeitet ELECQ aktiv mit Partnern, Händlern und Installateuren zusammen, um die Zukunft des intelligenten Aufladens von Elektrofahrzeugen voranzutreiben. Kooperationen stehen im Mittelpunkt unserer Strategie, um unsere Reichweite zu vergrößern und die Einführung intelligenter Ladelösungen in ganz Europa zu beschleunigen. Mit anpassungsfähigen und skalierbaren Produkten, die auf die wachsenden Bedürfnisse des Marktes abgestimmt sind, engagiert sich ELECQ für die Gestaltung eines effizienteren und nachhaltigeren EV-Ökosystems. Besuchen Sie uns am Stand C02:51, um unsere neuesten Innovationen zu entdecken und sich an der Diskussion über die Zukunft der Elektromobilität zu beteiligen.

