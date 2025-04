Tesla unter Druck: Investoren ziehen sich wegen Gewerkschaftskonflikten zurück!

Immer mehr Investoren, die auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) setzen, ziehen sich von Tesla zurück. Der schwedische Versicherungsriese Folksam hat kürzlich sein gesamtes Investment in Tesla, das einen Wert von etwa 160 Millionen US-Dollar hatte, verkauft. Der Grund für diesen Schritt ist der umstrittene Umgang des Unternehmens mit Gewerkschaften und Tarifverträgen, der den ethischen Investmentkriterien von Folksam widerspricht.

Der Konflikt zwischen Tesla und der schwedischen Gewerkschaft IF Metall, die einen Tarifvertrag für die Tesla-Mitarbeiter fordert, schwelt seit 2023. Tesla blockiert diese Forderungen, was zu einer Welle von Arbeitskämpfen in Schweden führte. Ein Streik von 130 Mechanikern weitete sich schnell auf andere Branchen aus, sodass sogar Post- und Hafenarbeiter zeitweise die Arbeit an Tesla-Produkten niederlegten. In Schweden sind Flächentarifverträge üblich, die 90 Prozent der Beschäftigten abdecken, was den Druck auf Tesla erhöht.