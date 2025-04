US-Staatsanleihen unter 4%: Handelskrieg schürt Rezessionsängste!

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ist erstmals seit Oktober unter die 4-Prozent-Marke gefallen, was auf wachsende Sorgen über die Auswirkungen des Handelskriegs auf die US-Wirtschaft hinweist. Am Donnerstag sanken die Renditen um bis zu 13 Basispunkte, während auch die Renditen anderer Anleihen auf Tagestiefs fielen. Die Besorgnis über die stärksten Zollsteigerungen seit einem Jahrhundert treibt eine Rallye auf den globalen Anleihemärkten an, was auch zu einem Rückgang der Renditen europäischer und britischer Anleihen führte. Händler erwarten zudem eine geldpolitische Lockerung durch die Europäische Zentralbank und die Bank of England, wobei die Wahrscheinlichkeit für drei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr steigt.

Analysten warnen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession zunimmt, da sowohl geld- als auch fiskalpolitische Maßnahmen restriktiv sind und die Aktienkurse fallen. Jack McIntyre von Brandywine Global Investment Management betont, dass der Anleihemarkt stärker auf negative Wachstumsimpulse reagiert als auf Inflationssorgen. In diesem Kontext haben Ökonomen von Morgan Stanley ihre Prognose für die nächste Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) von Juni auf Anfang 2026 verschoben, während sie einen Endzinssatz von 2,50 bis 2,75 Prozent erwarten.