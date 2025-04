Ölpreise im freien Fall: Angst vor globaler Rezession drückt die Kurse!

Die Ölpreise haben am Freitag einen weiteren Rückgang verzeichnet, der durch die wachsende Angst vor einem globalen Konjunktureinbruch ausgelöst wurde. Sowohl der Preis für Rohöl aus der Nordsee (Brent) als auch für US-Rohöl (WTI) fiel auf den tiefsten Stand seit 2021. Ein Barrel Brent kostete zur Lieferung im Juni 64,78 US-Dollar, was einem Rückgang von 5,36 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für WTI fiel um 5,64 Dollar auf 61,32 Dollar. Diese Entwicklung folgt auf einen bereits signifikanten Rückgang am Donnerstag, als die Preise um mehr als vier Dollar pro Barrel sanken.

Die Ursachen für den Preisverfall sind vielfältig. Zum einen belastet die aggressive Zollpolitik der USA, die am Mittwoch ein umfangreiches Zollpaket ankündigte, die Märkte. Diese Maßnahmen, die auch China betreffen, haben Besorgnis über die möglichen negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Ölnachfrage ausgelöst. China reagierte prompt auf die US-Zölle und kündigte Gegenzölle von 34 Prozent auf US-Importe an, die am 10. April in Kraft treten sollen. Zudem wurden elf amerikanische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt, was deren Geschäftstätigkeit in China erheblich einschränkt.