Mercedes-Benz investiert Millionen in nachhaltige Lackieranlage in Sindelfingen!

Mercedes-Benz hat angekündigt, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung seines Werks in Sindelfingen zu investieren. Ziel dieser Investition ist der Bau einer neuen, nachhaltigen Lackieranlage, die auf dem Gelände einer ehemaligen Montagehalle errichtet wird. Die neue Anlage wird eine Fläche von etwa 170.000 Quadratmetern einnehmen und mit rund 250 Robotern ausgestattet sein. Ein zentrales Merkmal der neuen Lackieranlage ist die signifikante Reduzierung des Energieverbrauchs: Im Vergleich zur bisherigen Lackiererei soll der Energiebedarf um die Hälfte gesenkt werden. Der verbleibende Energiebedarf wird durch grünen Strom gedeckt, was die umweltfreundliche Ausrichtung des Projekts unterstreicht. Der Grundstein für die Anlage wurde kürzlich gelegt, und die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2028 geplant.

Das Werk in Sindelfingen, das in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen feiert, ist eines der traditionsreichsten Produktionsstandorte von Mercedes-Benz. Hier werden hochklassige Fahrzeuge wie die S-Klasse, der EQS, die E-Klasse und der GLC gefertigt. Insgesamt sind am Standort rund 35.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 21.500 in der Produktion. Die Investition in die neue Lackieranlage wird von Jörg Burzer, dem Produktionsvorstand von Mercedes-Benz, als klares Bekenntnis zum Industriestandort Deutschland gewertet.