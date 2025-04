Stimmrechtsänderung bei Heidelberg Pharma: Rückgang auf 18,72 %!

Am 3. April 2025 veröffentlichte die Heidelberg Pharma AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europäische Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die am 1. April 2025 wirksam wurden. Der Hauptgrund für die Mitteilung war das Ausscheiden der 4H invest GmbH aus einer bestehenden Poolvereinbarung, was zu einer Reduzierung der Stimmrechtsanteile führte.

Die Heidelberg Pharma AG, mit Sitz in Ladenburg, Deutschland, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 391200E09XYBYITR1W32. In der Mitteilung wurden die aktuellen Stimmrechtsanteile detailliert aufgeführt. Der Anteil der Stimmrechte beträgt nun 18,72 %, während der Anteil an Instrumenten bei 0,00 % liegt. Dies bedeutet, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 46.604.977 beträgt. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der der Stimmrechtsanteil bei 21,04 % lag, ist dies ein signifikanter Rückgang.