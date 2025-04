Energiekontor AG: Trotz Kursrückgang – Analyst bleibt optimistisch!

Energiekontor AG, ein führender deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat am 4. April 2025 ein Research-Update veröffentlicht, das von First Berlin Equity Research GmbH erstellt wurde. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt die Kaufempfehlung für die Aktie und senkt das Kursziel von 110 Euro auf 103 Euro.

Im Geschäftsbericht für 2024 vermeldet Energiekontor ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 36,2 Millionen Euro, was im Rahmen der angehobenen Prognose von 33 bis 37 Millionen Euro liegt und leicht über der eigenen Schätzung von 35,5 Millionen Euro. Für 2025 strebt das Unternehmen ein EBT von 70 bis 90 Millionen Euro an, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr bedeuten würde. Energiekontor verfügt über 38 Baugenehmigungen mit einer Gesamtleistung von 1.343 Megawatt, was einem Anstieg von 19 % im Jahresvergleich entspricht. Im Februar 2025 erhielt das Unternehmen Zuschläge für 192 Megawatt im Rahmen einer deutschen Onshore-Windausschreibung, deren Umsatzpotenzial auf etwa 380 Millionen Euro geschätzt wird, mit einer Realisierung in den Jahren 2027 und 2028.