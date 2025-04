UBS Group AG erhöht Stimmrechtsanteile an TeamViewer SE auf 5,15 %

Am 4. April 2025 veröffentlichte die TeamViewer SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel und zielt darauf ab, relevante Informationen europaweit zu verbreiten.

Die Mitteilung enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsanteile der UBS Group AG, die als Mitteilungspflichtige auftritt. Der registrierte Sitz der UBS Group AG befindet sich in Zürich, Schweiz. Zum Stichtag 31. März 2025 hat die UBS Group AG ihre Stimmrechtsanteile an der TeamViewer SE auf insgesamt 5,15 % erhöht, was sich aus 2,24 % direkten Stimmrechten und 2,91 % Stimmrechten aus verschiedenen Finanzinstrumenten zusammensetzt. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der die Stimmrechtsanteile bei 4,84 % lagen, zeigt dies eine Zunahme.