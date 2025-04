Zollkrise: Wie die US-Zölle die Finanzmärkte und die EU-Wirtschaft erschüttern

Die EU hat bereits Gegenmaßnahmen in Vorbereitung, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu schützen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte die Bereitschaft zu Gesprächen, während Handelskommissar Maros Sefcovic am Freitag den Dialog mit den USA suchen will. Die Ankündigungen der US-Zölle haben jedoch auch zu einer Reduzierung der Wachstumsprognosen für die Eurozone geführt. Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank, warnte, dass die Inflation in Europa von der Reaktion der EU abhängt. Eine mögliche Erhöhung der Zölle könnte zunächst die Teuerungsrate ansteigen lassen, während gleichzeitig die bereits hohen Lagerbestände und eine geringere Produktionsauslastung die Inflation drücken könnten.

Das umfangreiche Zollpaket der US-Regierung hat in den letzten Tagen erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte, insbesondere auf die Kurse deutscher Bundesanleihen. Am Donnerstag stieg der Euro-Bund-Future um 0,54 Prozent auf 129,78 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um 0,08 Prozentpunkte auf 2,63 Prozent fiel. Diese Entwicklung ist eine Reaktion auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, pauschale Zölle von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern einzuführen, wobei für bestimmte Staaten, darunter Deutschland, sogar Zölle von bis zu 20 Prozent vorgesehen sind.

Am Freitag setzten die deutschen Bundesanleihen ihren Aufwärtstrend fort, mit einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,60 Prozent auf 130,59 Punkte und einer weiteren Senkung der Rendite auf 2,55 Prozent. Diese Entwicklungen stehen im Kontext einer allgemeinen Verunsicherung an den Finanzmärkten, die durch die Zölle und die damit verbundene Wachstumsabschwächung in den USA verstärkt wird. Anleger erwarten mittlerweile mehrere Leitzinssenkungen in den USA.

Die Auswirkungen der Zölle auf die europäische Wirtschaft sind erheblich. Eine erste Analyse der EU deutet darauf hin, dass Zölle von über 81 Milliarden Euro auf EU-Waren fällig werden könnten, was einen dramatischen Anstieg im Vergleich zu den bisherigen sieben Milliarden darstellt. In der deutschen Industrie bleibt die Lage angespannt, da der Auftragseingang im Februar stagnierte, was die Erwartungen der Volkswirte enttäuschte. Der Zollstreit hat somit nicht nur die Finanzmärkte, sondern auch die wirtschaftliche Perspektive in Europa stark beeinflusst.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 130,4EUR auf L&S Exchange (04. April 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.