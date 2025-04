PUMA ernennt Arthur Hoeld zum neuen CEO – Wechsel an der Spitze!

Arthur Hoeld, der zuvor als Vorstandsmitglied bei Adidas für den weltweiten Vertrieb verantwortlich war, bringt umfangreiche Erfahrung in der Sportbranche mit. Er begann seine Karriere bei Adidas im Jahr 1998 und hatte dort verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem in den Bereichen Marketing und Markenstrategie. Hoeld hat die "Originals"-Sparte von Adidas erfolgreich transformiert und einen Umsatz von über 7 Milliarden Euro erzielt. In seiner neuen Rolle als CEO von PUMA betont er die Bedeutung von Authentizität im Sport und möchte die Marke weiter stärken.

PUMA SE hat am 3. April 2025 bekannt gegeben, dass Arthur Hoeld ab dem 1. Juli 2025 zum neuen CEO des Unternehmens ernannt wird. Der Aufsichtsrat hat sich einvernehmlich mit dem bisherigen CEO Arne Freundt darauf verständigt, dass dieser das Unternehmen zum 11. April 2025 verlässt, nachdem er 14 Jahre in verschiedenen Führungspositionen tätig war. Freundt und der Aufsichtsrat hatten unterschiedliche Auffassungen über die Umsetzung der Unternehmensstrategie.

Matthias Bäumer, der zuvor Vice President der Business Unit Teamsport bei PUMA war, wurde zum 1. April 2025 zum Chief Commercial Officer ernannt. In dieser Funktion wird er die Vertriebsgesellschaften sowie die globalen Direct-to-Consumer- und Go-To-Market-Organisationen leiten. Bäumer ist seit 2007 bei PUMA und hat zuvor als General Manager für Zentraleuropa gearbeitet. Seine Ernennung wird als strategischer Schritt angesehen, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen.

Für die Übergangszeit vom 12. April bis zum 1. Juli 2025 wird der Vorstand von PUMA aus Maria Valdes (Chief Product Officer), Markus Neubrand (Chief Financial Officer) und Matthias Bäumer (Chief Commercial Officer) bestehen. Der Aufsichtsrat hat volles Vertrauen in das Team, das Unternehmen in dieser Phase zu führen.

Héloïse Temple-Boyer, die Vorsitzende des Aufsichtsrats, äußerte sich positiv über die Ernennung von Hoeld und Bäumer und betonte deren Expertise in der Sportbranche. Sie ist überzeugt, dass Hoeld mit seiner strategischen Vision PUMA in eine neue Wachstumsphase führen wird. Arne Freundt, der scheidende CEO, drückte seine Dankbarkeit für die Zusammenarbeit und seine Zuversicht in die Zukunft von PUMA aus.

PUMA, mit Sitz in Herzogenaurach, ist eine der führenden Sportmarken weltweit und vertreibt Produkte in über 120 Ländern.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 19,95EUR auf Tradegate (04. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.