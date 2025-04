Hypoport SE: Finanzberichte & Stimmrechtsänderungen – Wichtige Infos!

Die Hypoport SE hat am 3. April 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. Der Jahresfinanzbericht wird am 4. April 2025 veröffentlicht und ist in deutscher Sprache verfügbar. Interessierte können den Bericht auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations einsehen.

Zusätzlich wurde eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die ebenfalls am 3. April 2025 erfolgte. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Hypoport SE, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten durch BlackRock, Inc. bedingt sind. BlackRock hat am 27. März 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Aktuell hält BlackRock 4,19 % der Stimmrechte direkt und 0,78 % über Finanzinstrumente, was insgesamt 4,96 % der Stimmrechte ausmacht. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der BlackRock 4,28 % der Stimmrechte hielt, ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.