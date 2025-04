UBS Group AG erhöht Stimmrechtsanteil an CANCOM SE – Neue Entwicklungen!

Am 31. März 2025 erreichte die UBS Group AG eine Schwellenberührung von 3,18 % der Stimmrechte an der CANCOM SE, was eine Veränderung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,23 % lag. In der darauf folgenden Mitteilung vom 1. April 2025 stieg der Anteil der UBS Group AG auf 3,27 %. Dies zeigt eine leichte Erhöhung der Stimmrechtsanteile, die sich aus dem Erwerb von Aktien und Instrumenten ergibt.

Am 3. und 4. April 2025 veröffentlichte die CANCOM SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch die UBS Group AG, mit Sitz in Zürich, Schweiz, gemeldet wurden.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der CANCOM SE beträgt 31.515.345. In der ersten Mitteilung wurden 2,97 % der Stimmrechte direkt und 0,21 % über Instrumente gehalten, während in der zweiten Mitteilung die direkten Stimmrechte auf 3,06 % und die Instrumente unverändert bei 0,21 % blieben. Dies verdeutlicht, dass die UBS Group AG ihre Position in der CANCOM SE leicht ausgebaut hat.

Die Stimmrechtsbestände umfassen sowohl direkt gehaltene Stimmrechte als auch solche, die der UBS Group AG zugerechnet werden. Die ISIN der CANCOM-Aktien lautet DE0005419105. In der ersten Mitteilung wurden 935.655 Stimmrechte zugerechnet, während in der zweiten Mitteilung dieser Wert auf 964.982 anstieg. Dies spiegelt die Veränderungen in den Aktienbeständen wider.

Die UBS Group AG hat keine beherrschenden Anteile an anderen Unternehmen, die Stimmrechte an der CANCOM SE halten. Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Tochtergesellschaften der UBS Group AG, die jedoch keine relevanten Stimmrechtsanteile aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die UBS Group AG ihre Beteiligung an der CANCOM SE in den letzten Tagen leicht erhöht hat, was durch die Stimmrechtsmitteilungen dokumentiert ist. Diese Veränderungen sind für Investoren und Marktbeobachter von Interesse, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die strategischen Entscheidungen der UBS Group AG geben.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 23,84EUR auf Tradegate (04. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.