Scout24 SE startet Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 100 Millionen Euro geplant!

Die Scout24 SE hat am 3. April 2025 eine Mitteilung über ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht, das im Einklang mit den Vorgaben der EU-Verordnungen zur Marktmissbrauchsverordnung steht. Der Vorstand der Gesellschaft hatte bereits am 23. September 2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, eigene Aktien zurückzukaufen. Das Rückkaufprogramm soll in mehreren Tranchen über die Börse oder ein multilaterales Handelssystem durchgeführt werden.

Der Rückkauf wird nicht vor dem 7. April 2025 beginnen und soll bis spätestens 3. Juni 2026 abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum plant die Scout24 SE, eigene Aktien im Wert von bis zu 100 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückzukaufen. Basierend auf dem Schlusskurs von 98,55 Euro am 3. April 2025 könnte dies etwa 1.014.713 Aktien entsprechen. Allerdings wird die maximale Anzahl der zurückgekauften Aktien auf 3 Millionen begrenzt. Um die rechtssichere Durchführung des Programms zu gewährleisten, sind keine Rückkäufe in bestimmten Zeiträumen um die Hauptversammlungen im Jahr 2025 und 2026 vorgesehen.