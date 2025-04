Watzke bleibt UEFA-Vize: Borussia Dortmund vor entscheidenden Herausforderungen! Am 3. April 2025 wurde Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, im Rahmen des UEFA-Kongresses in Belgrad erneut ins Exekutivkomitee der UEFA gewählt. Der 65-Jährige erhielt im ersten Wahlgang 48 von 55 Stimmen …