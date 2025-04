Trumps Zölle: Ein Handelskrieg, der die Weltwirtschaft erschüttern könnte! Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten pauschalen Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus allen Ländern sind nun in Kraft. Diese Maßnahme, die Trump als "Tag der Befreiung" bezeichnete, stellt einen der aggressivsten Schritte in seiner …