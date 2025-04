Goldman Sachs überschreitet 7% Stimmrechtsanteil bei Westwing Group SE!

Am 3. April 2025 veröffentlichte die Westwing Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch die Goldman Sachs Group, Inc. initiiert wurden. Der registrierte Sitz von Goldman Sachs befindet sich in Wilmington, Delaware, USA.

Die Mitteilung beschreibt, dass Goldman Sachs am 27. März 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. In der aktuellen Mitteilung wird ein Gesamtstimmrechtsanteil von 7,06% angegeben, bestehend aus 3,10% direkten Stimmrechten und 3,96% aus Finanzinstrumenten. Zum Vergleich: In der vorherigen Mitteilung lag der Anteil an Stimmrechten bei nur 0,07% und die Gesamtzahl der Stimmrechte betrug 7,24%.