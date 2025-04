Palfinger AG: Hauptversammlung beschließt Aktienrückkauf und hohe Dividende!

Am 3. April 2025 fand die 37. ordentliche Hauptversammlung der Palfinger AG in Salzburg statt, bei der mehrere wichtige Beschlüsse gefasst wurden. Ein zentrales Thema war die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien. Diese Ermächtigung erlaubt den Kauf von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft innerhalb von 30 Monaten, also bis zum 2. Oktober 2027. Der Erwerb kann sowohl über die Börse als auch außerbörslich erfolgen, wobei der niedrigste Kaufpreis auf 10 Euro und der höchste auf 100 Euro pro Aktie festgelegt wurde. Zudem ist der Handel mit eigenen Aktien als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Der Vorstand muss den Aufsichtsrat über Börsenerwerbe informieren, während außerbörsliche Käufe dessen vorheriger Zustimmung bedürfen.

Ein weiterer wichtiger Beschluss betraf die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024. Die Hauptversammlung beschloss eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie, was einer Gesamtauszahlung von etwa 31,3 Millionen Euro entspricht. Dies stellt die zweithöchste Dividende seit dem Börsengang der Palfinger AG dar. Zudem wurden die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 entlastet, und die PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH wurde als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bestellt.