DF Deutsche Forfait AG: Stimmrechtsänderungen sorgen für Aufsehen!

In der Mitteilung wird zunächst der Emittent, die DF Deutsche Forfait AG, vorgestellt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Köln und ist unter der Legal Entity Identifier (LEI) 529900CY6JKIFT9GH610 registriert. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte geführt hat.

Am 3. April 2025 veröffentlichte die DF Deutsche Forfait AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten bedingt sind.

Der Mitteilungspflichtige, Dr. Shahab Manzouri, hat am 28. März 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Nach der aktuellen Mitteilung hält er nun 63,32 % der Stimmrechte, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der er 79,14 % der Stimmrechte besaß. Dies deutet auf eine mögliche Veräußering von Anteilen hin.

Zusätzlich wird in der Mitteilung auch Dr. Heinrich Schulz erwähnt, der ebenfalls am 28. März 2025 die Schwelle von 3 % überschritt. Er hält nun 16,05 % der Stimmrechte, die ihm durch die Gesellschaft Trade Finance Solutions s.r.o. zugerechnet werden. Dies ist das erste Mal, dass Schulz in der Mitteilung aufgeführt wird, was auf eine neue Beteiligung hinweist.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der DF Deutsche Forfait AG beträgt 11.887.483. Die Mitteilung gibt auch detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, die die Anteile der einzelnen Aktionäre aufschlüsseln. Es wird klargestellt, dass weder Dr. Manzouri noch Dr. Schulz andere Unternehmen beherrschen oder von diesen beherrscht werden, die ebenfalls Stimmrechte an der DF Deutsche Forfait AG halten.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dient der Transparenz im Aktienhandel. Die DF Deutsche Forfait AG bleibt somit im Fokus der Investoren, insbesondere aufgrund der signifikanten Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen, die potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben könnten.

Die DF Deutsche Forfait Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 1,450EUR auf Tradegate (04. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.