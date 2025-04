Innovative KI-Methoden: Inka Health revolutioniert Krebsforschung für AstraZeneca

Onco-Innovations Ltd. hat bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Inka Health Corp. erfolgreich eine Analysearbeit für AstraZeneca Canada abgeschlossen hat. Diese Zusammenarbeit, die im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung stattfand, zielt darauf ab, die Evidenzgenerierung im Pharmasektor zu verbessern. Inka Health hat dabei innovative Methoden entwickelt, um die Zuverlässigkeit von realen Daten für Entscheidungen im Gesundheitswesen zu erhöhen. Die Ergebnisse dieser Analyse haben bedeutende Implikationen für die regulatorische Bewertung von Real-World-Evidenz (RWE) und Marktzugangsstrategien.

Im Rahmen des Projekts wurden zwei Studien vorbereitet, die auf der ISPOR 2025 in Montréal präsentiert werden sollen. Die erste Studie untersucht, wie analytische Ansätze wie die Übertragbarkeitsanalyse Verzerrungen in RWE verringern und die Anwendbarkeit internationaler Daten verbessern können. Dies ist besonders relevant für Regulierungsbehörden und Pharmaunternehmen, die Entscheidungen über Behandlungen in verschiedenen Gesundheitssystemen treffen müssen.