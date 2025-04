CRASH – darum stehen die Märkte in einem Jahr höher! Aktuell ist Crash-Phase, doch es gibt statistisch eine Ansage, was man tun muss. Denn in 105 von 105!!! Fällen, in 100%, gab es in den letzten 25 Jahren EINE bestimmte Taktik, mit der mein sein Depot Auf ein, zwei, drei, vier und fünf Jahre AB JETZT …