Heidelberg Materials, Siemens und Vinci mit 9,65% Chance und 35% Schutz

Trotz des allgemeinen Ausverkaufs an den Börsen befinden sich die Werte, die der Instandhaltung der Infrastruktur zuzuzählen sind, im Jahresvergleich noch mehrheitlich im Plus, bzw. halten sich deren Verluste in Grenzen. Während Anleger mit der Heidelberg Materials-Aktie in den vergangenen 12 Monaten einen Kursgewinn von 53 Prozent und mit der Siemens-Aktie einen von immer noch 6 Prozent erwirtschaften konnten, gab die französische Vinci-Aktie im selben Zeitraum um 3 Prozent nach.

Wer eine Investition in diese Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum Aktienkauf eine Investition in ein Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei nachgebenden Kursen positive Rendite abwerfen wird.