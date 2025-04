Goldpreis bald bei 2.000 USD? Barrick Gold, Newmont & Co. nach unten geprügelt

Sind die heftigen Einbrüche bei Silber und Kupfer womöglich eine Blaupause für Gold? Droht dem Edelmetall ein ähnliches Szenario? Die Lage ist auch für Gold nicht ohne Risiken. Dennoch sollte man in der aktuellen Phase Ruhe und Übersicht bewahren, zumal aus charttechnischer Sicht noch nicht sonderlich viel passiert ist.

Gold bald bei 2.000 US-Dollar?

Angesichts der horrenden Preisabschläge, die Silber und Kupfer hinnehmen mussten, ist der Goldpreisrückgang noch als moderat einzuordnen. Die nächsten Handelstage dürften allerdings auch für Gold herausfordernd werden, rückte doch zuletzt der psychologisch relevante Preisbereich von 3.000 US-Dollar in den Fokus. Öffnen sich bei einem Rücksetzer unter die 3.000 US-Dollar die Schleusen in Richtung 2.000 US-Dollar? Davon ist derzeit zwar nicht auszugehen, doch der obere Chart zeigt deutlich, dass mit einem Test der 2.950 US-Dollar bzw. 2.790 US-Dollar durchaus gerechnet werden muss. Sollte es deutlich unter die 2.790 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Besondere Spannung versprechen die Produzentenaktien. Der Rücksetzer des Goldpreises hat den Aktienkursen von Barrick Gold, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Kinross Gold etc. mächtig zugesetzt. Auf lange Sicht bieten sich aber sowohl bei Gold und erst recht bei den Produzentenaktien enorme Chancen.

Abseits von Barrick Gold & Co. - Alamos Gold im Fokus

Geraume Zeit begleiteten wir die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold bei ihrer furiosen Kursrallye. Die Aktie überzeugt nach wie vor unter fundamentalen Aspekten. Dennoch kann sie sich der aktuellen Marktunbilden nicht entziehen. Heftige Kursverluste bestimmten die zweite Wochenhälfte.

Der obere Chart auf CAD-Basis zeigt zum einen die imposante Kursrallye der letzten Monate. Gleichzeitig ist aber bereits die tiefe Kerbe zu erkennen, die durch die Gewinnmitnahmen in den Kursverlauf geschlagen wurde. Alamos Gold markierte mit knapp 39 CAD ein neues 52-Wochen-Hoch. Die Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie bereits auf die 35 CAD-Marke. Sollten die 35 CAD nicht halten, könnte es für Alamos Gold noch einmal auf 32,9 CAD gehen. Auch ein Test der 29,7 CAD ist nicht auszuschließen.

Zusammengefasst – Es kommen Chancen

Vor allem für langfristig orientierte Anleger könnte sich die aktuelle Korrektur in Gold und in den Produzentenaktien als willkommene Gelegenheit erweisen, in den Sektor einzusteigen bzw. bestehende Positionen auszubauen. Bis auf weiteres muss jedoch mit weiteren Verwerfungen gerechnet werden. Die Ausbildung eines tragfähigen Korrekturbodens sollte daher unbedingt abgewartet werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

