Ex-EU-Kommissar Oettinger drängt auf Digitalsteuer

Sal-Paradise schrieb 31.03.25, 12:27

Nokia und Amazon unterzeichnen Patentvereinbarung im Bereich Videotechnologie



Am 31. März 2025 um 11:12 Uhr



Das Telekommunikationsunternehmen Nokia hat eine Patentvereinbarung mit Amazon unterzeichnet, die die Nutzung der Nokia-Videotechnologie in den Streaming-Diensten und -Geräten von Amazon abdeckt. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Mit der Vereinbarung werden alle Patentstreitigkeiten zwischen den Parteien in allen Gerichtsbarkeiten beigelegt. Die Bedingungen der Vereinbarung bleiben vertraulich, wie von den Parteien vereinbart.



Quelle : https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/NOKIA-OYJ-56358470/news/Nokia-und-Amazon-unterzeichnen-Patentvereinbarung-im-Bereich-Videotechnologie-49481520/