Wichtige Fortschritte stecken im Detail

Potsdam (ots) - "Meist fangen bei den Details ja die Probleme an. Beim Ergebnis

heute ist es umgekehrt: sehr wichtige Fortschritte stecken genau in diesen

Details", kommentierte dbb-Verhandlungsführer Volker Geyer die Einigung mit Bund

und Kommunen am 6. April 2025 in Potsdam.



Geyer weiter: "Es ist zentral, dass die von uns geforderten Komponenten lineare

Erhöhung, soziale Komponente, Arbeitszeitsouveränität und Entlastung alle Teil

des Abschlusses sind. In dieser Einigung kann sich jede und jeder wiederfinden."

Gleichzeitig gelte aber auch, dass ein zukunftsweisenderes Ergebnis sinnvoll

gewesen wäre, so der dbb-Vize. "Aber leider mussten wir Bund und Kommunen jeden

Cent, jede Minute und jeden noch so kleinen Fortschritt unendlich mühsam

abringen. Zu keinem Zeitpunkt war bei den Arbeitgebenden erkennbar, dass sie

Zukunft gestalten wollen."







Tarifauseinandersetzungen langwieriger und härter werden würden: "Der

öffentliche Dienst muss generell attraktiver werden. Aktuell fehlen 570.000

Beschäftigte. In den nächsten zehn Jahren geht ein weiteres Drittel der

Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand. Um diesen extremen Aderlass zu

kompensieren, müssen sich die Bezahl- und Arbeitsbedingungen weiter deutlich

verbessern, sonst sehen wir auf dem Arbeitsmarkt bald endgültig alt aus."

Abschließend forderte Geyer die zeit- und inhaltsgleiche sowie systemgerechte

Übernahme des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich: "Wir werden dazu

unverzüglich das Gespräch mit dem Bundestag und der neuen Bundesregierung

aufnehmen."



Die Eckpunkte der Einigung:



Lineare Entgelterhöhungen



ab dem 1. April 2025 um 3 Prozent, ab dem 1. Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent

(Laufzeit 27 Monate, bis 31. März 2027).



Soziale Komponente/Mindestbetrag



110 Euro Mindestbetrag im ersten Erhöhungsschritt. Das führt zu einer

überproportionalen Erhöhung des Tabellenentgelts in Entgeltgruppen (EG) 1 bis 5

sowie in EG 6 bis zur Stufe 5, in EG 7 bis zur Stufe 4, in EG 8 bis zur Stufe 3,

in EG 9a bis zur Stufe 2 und in EG 9b Stufe 1. So kommen im ersten Schritt

Erhöhungen von bis zu 4,67 Prozent zustande.



Entgelt und Übernahme bei Auszubildenden



Die Vergütung der Auszubildenden, dual Studierenden, Praktikantinnen und

Praktikanten soll ebenfalls in zwei Schritten ansteigen: ab dem 1. April 2025 um

75 Euro und ab dem 1. Mai 2026 um weitere 75 Euro.



Die Auszubildenden und dual Studierenden sollen bei betrieblichem Bedarf

unbefristet übernommen werden, wenn sie mindestens mit der Note "Befriedigend" Seite 2 ► Seite 1 von 2





