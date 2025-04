Unions-Wirtschaftsflügel verlangt schnelle Entlastungen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsflügel der Union verlangt zum Einstieg in die Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD schnelle und nachhaltige Entlastungen für die Betriebe. "Die Gesamtsteuerlast für Unternehmen muss so schnell als möglich gesenkt werden. Die Sozialabgaben müssen stabilisiert und mittelfristig reduziert werden", sagte die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die MIT ist nach eigenen Angaben mit rund 25.000 Mitgliedern der größte parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland.