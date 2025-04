Auswahlverfahren ändern?

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach der vorerst nicht zustande gekommenen Intendantenwahl beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) fordern Personalräte und Redaktionsausschuss ein transparenteres Auswahlverfahren. "Die gescheiterte Wahl belegt deutlich, dass großer Reparaturbedarf besteht", heißt es in einer Stellungnahme der Personalvertretungen. Die einzige Kandidatin, die frühere Bertelsmann-Managerin Sandra Harzer-Kux, hatte die erforderliche Mehrheit am Freitag verfehlt.

Die Mitarbeitendengremien kritisierten, dass die Beschäftigten zwar ihre Vorschläge für ein Stellenprofil einreichen durften, aber danach nicht mehr in den Auswahlprozess einbezogen wurden. "Keines der Gremien hatte auch nur die Chance, eine Frage an die vorgeschlagene Kandidatin zu stellen", schreiben die Vertreterinnen und Vertreter. Sie wollen ein Rederecht in Rundfunk- und Verwaltungsrat. Dies könnte auch externen Kandidatinnen und Kandidaten Einblicke in Themen von Beschäftigten ermöglichen, so die Idee.