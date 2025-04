Trump schockt die Märkte mit seinem überzogenen Handelskrieg

Trump schickte die Börsen mit seiner willkürlichen und unberechenbaren Zollpolitik auf Talfahrt, glaubt aber, dass nun das „golfende Zeitalter“ für die USA angebrochen sei. Dabei fordert er nun die Länder zu Gegenmaßnahmen heraus, die zu einem globalen Handelskrieg führen können. Als einer der ersten reagierte China, der viele US-Produkte mit einem Zoll von 34% belegte. Dies führte zum einen Schock und zu Panikverkäufen nicht nur an der Wall Street, sondern an fast allen Weltbörsen und auch Rohstoffmärkten. Die Aktienmärkte in Osteuropa wurden auch zum Teil mit in Mitleidenschaft gezogen, blieben aber klare Outperformer in diesem Jahr. Jetzt stellt sich zudem die Frage, ob nach dem Handelskrieg ein Irankrieg folgt. Auch stellt sich die Frage, ob Trump nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit Russland „Rohstoff-Deals“ machen kann.

Trump bringt die Aktien und Rohstoffmärkte auf Talfahrt

Am 3. April verkündete der US-Präsident Donald Trump am sogenannten „Befreiungstag“ die Liste für die Importzölle für eine Reihe von Ländern, wobei die Systematik nicht ganz klar und transparent wurde. Für alle Länder wurde nun ein Importzoll von 10% festgelegt. Für Großbritannien blieb es bei 10%, aber die EU muss 20% berappen, China aber 34% und Vietnam sogar 51%. Russland ist übrigens nicht auf der Liste der Strafzölle drauf, was schon bemerkenswert ist. Dafür beschloss er Strafzölle für eine Insel, wo es gar keinen Export gibt, sondern nur Pinguine leben. Aber das spricht bereits Bände für die Willkür.