Landesweite Proteste gegen Trump in den USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - Landesweite Demonstrationen gegen Donald Trump: In den USA haben Zehntausende Menschen in Dutzenden Bundesstaaten gegen die Politik des Präsidenten protestiert. Allein in der US-Hauptstadt versammelten sich am Washington Monument nahe dem Weißen Haus mehrere Tausend Demonstranten. Auch in vielen anderen Städten gab es große Protestaktionen - etwa in New York, Atlanta, Boston, Detroit, Chicago oder San Francisco. Die Veranstalter sprachen von "Millionen" Teilnehmern bei insgesamt mehr als 1.300 Versammlungen. Offizielle Zahlen oder Schätzungen gab es nicht.

Verschiedene Organisationen hatten gemeinsam zu einem landesweiten Aktionstag mit größeren und kleineren Veranstaltungen in allen US-Bundesstaaten aufgerufen - unter dem Motto "Hände weg", also etwa Hände weg von der Demokratie, vom Rechtsstaat oder dem Sozialsystem. Trumps Kritiker beklagen an all diesen Stellen gefährliche Einschnitte durch die Politik des Präsidenten.