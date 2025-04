DAX im erwarteten Sell-Off

Klar scheint, dass durch das Inkrafttreten der US-Zölle die Inflation in den USA wieder anziehen dürfte, weshalb sich auch US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag zurückhaltend zur weiteren Zinspolitik geäußert hatte und zunächst noch frische Daten abwarten wolle. Die US-Notenbank könnte dadurch gezwungen werden, die Zinsen auf dem aktuellen Niveau zu halten oder gar zu erhöhen, was wiederum US-Präsident Donald Trump überhaupt nicht gefallen würde.

An den Märkten herrschte in den letzten beiden Handelstagen der abgelaufenen Woche blanke Panik, der deutsche Leitindex DAX überrannte die Zielzone von 21.513 Punkte und setzt auf den nächsten Support von 20.522 Punkten zurück. Nur knapp darunter verläuft auch schon der 200-Tage-Durchschnitt bei 20.341 Punkten und dürfte für eine temporäre Stabilisierung der Notierungen sorgen. Vorbörslich wird das Barometer jedoch mit einem weiteren Abschlag um 20.285 Punkten gehandelt, sodass der laufende Sell-Off in die nächste Runde gehen könnte. Ziele müssten in diesem Fall bei rund 20.000 Punkten ausgerufen werden, darüber hinaus wäre sogar ein Rückfall auf 19.000 Punkte und damit die ehemalige Nackenlinie einer inversen SKS-Formation aus Anfang 2024 möglich. Auf der Oberseite dürfte eine sichtliche Entspannung für den DAX erst oberhalb von 22.320 Zählern einsetzen.