Exxon-Mobil in zweiter Korrekturwelle

Sollte Exxon Mobil wie erwartet die Seitwärtsbewegung der letzten Jahre zur Unterseite durch einen Kursrutsch mindestens unter 100,00 US-Dollar auflösen, müssten Abschläge auf 91,05 und darunter in den Bereich um 83,20 US-Dollar zwingend angenommen werden und würden sich dementsprechend für ein Short-Engagement anbieten. Ein hierfür zugeschnittener Schein wird gleich im Anschluss der Analyse vorgestellt. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen an Zeit einplanen, bis die Handelsidee vollständig aufgeht. Auf der Oberseite bedarf es dagegen eines nachhaltigen Monatsschlusskurses oberhalb von 120,00 US-Dollar, damit Exxon Mobil in den Bereich um 140,26 US-Dollar weiter ansteigen kann. Dies sollte jedoch mit einer erhöhten Gewinnerwartung einhergehen, hierzu müssten aber die Ölpreise deutlich zulegen. Aktuell bewegen sie sich steil gen Süden.

Trading-Strategie: