2023er-Hochs im Fokus

Das Doppelhoch um 45.065 Punkten aus Ende 2024 und Anfang dieses Jahres hatte für den Dow Jones bereits negative Vorzeichen vorausgeschickt, dieses hat sich schließlich durch die US-Zollpolitik in einem klaren Verkaufssignal manifestiert und das Barometer auf 38.168 Punkte zur Schlussglocke talwärts geschickt. Dabei beendete der Dow den Handel knapp unter seiner unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung, was die Möglichkeit weitere Rücksetzer sogar auf den 200-Wochen-Durchschnitt sowie die Verlaufshochs aus 2022 bei 36.954 Punkten eröffnet und daher weiter Short-Positionen die erste Wahl bei diesem Barometer darstellen. Kurzzeitige Erholungstendenzen könnten dagegen in Richtung 38.770 Punkte heranreichen, maximal jedoch an die einstige Unterstützung aus dem Frühjahr 2024 bei 39.867 Zählern. An dieser Stelle könnte sogar ein neuerliches Short-Engagement in Betracht gezogen werden.

Trading-Strategie: