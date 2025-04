Schwaches Baugewerbe belastet Gesamtproduktion

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Lage im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland hat sich bereits vor der Eskalation des US-Zollkonflikts weiter angespannt gezeigt. Im Februar ging die Fertigung in den Unternehmen im Monatsvergleich um 1,3 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Januar war der für die deutsche Wirtschaft wichtige Bereich noch mit einem Lichtblick ins Jahr gestartet. Die Fertigung war um 2,0 Prozent gestiegen.

Analysten hatten für Februar zwar einen Dämpfer erwartet, sie waren aber im Schnitt nur von einem Produktionsrückgang um 1,0 Prozent ausgegangen. Im Jahresvergleich meldete das Statistikamt einen Dämpfer um kalenderbereinigt 4,0 Prozent.