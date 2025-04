Börsencrash: Weltmärkte beben – Schwarzer Montag voraus

Die Investmentbank Goldman Sachs hat am Montag die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA für die kommenden zwölf Monaten auf 45 Prozent angehoben und sich mit dieser Einschätzung anderen Banken angeschlossen. Grund: Die politische Unsicherheit habe zugenommen, was die Investitionsausgaben wahrscheinlich stärker dämpfen werde, so Goldman.

S&P 500 verliert über 10 Prozent an zwei Tagen

Der S&P 500 schloss am Freitag mit einer Marktkapitalisierung von 42,99 Billionen US-Dollar, was einem Zwei-Tages-Verlust von 5,06 Billionen US-Dollar oder 10,5 Prozent im Vergleich zu seiner Marktkapitalisierung am Mittwochabend entspricht.

Bei einem so starken Verlust in so kurzer Zeit sprechen die Experten von einem Börsen-Crash. An welchem Punkt befinden wir uns momentan?

Der S&P 500 erreichte in der Woche vom 19. Februar sein Rekordhoch und wurde mit 52,05 Billionen US-Dollar bewertet. Seitdem ist die Marktkapitalisierung um 17,4 Prozent gesunken.

Auch die gesamte globale Aktienmarktkapitalisierung (bestehend aus 48 Ländern) erreichte in der Woche vom 19. Februar einen Höchststand von 93,84 Billionen US-Dollar. Der weltweite Rückgang liegt bei 13,7 Prozent.

US-Futures massiv im Minus

Zu beachten ist, dass der Rückgang der globalen Marktkapitalisierung bei weitem nicht so schlimm ist wie der Einbruch des S&P 500 um 17,4 Prozent, was hauptsächlich daran liegt, dass Europa und Asien seit dem Höchststand im Februar eine überdurchschnittliche Performance erzielt haben.

Die USA führten den globalen Aufschwung an und führen nun den Abschwung an. Auch im frühen Handel am Montag starten die Märkte tiefrot. Die Dow-Futures notieren bei 37.175 Punkten und verlieren damit 1.138 Punkte beziehungsweise 2,97 Prozent. Noch deutlicher fällt der Rückgang beim S&P 500 aus, der mit einem Minus von 4,02 Prozent auf 4.870 Punkte rutscht. Besonders heftig trifft es den Nasdaq: Die Tech-Schwergewichte verlieren 4,84 Prozent, der Future steht bei 16.555 Punkten (Stand: 8:45 MEZ, 07.04.2025).

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5076,92 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer