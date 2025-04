DAX crasht zweistellig! Rheinmetall & MTU führen brutalste Ausverkaufswelle

Dem DAX droht nun der dritte deutliche Verlusttag in Folge. Besonders alarmierend ist der Bruch der langfristig bedeutenden 200-Tage-Durchschnittslinie – ein technisches Warnsignal, das viele Anleger als Vorbote weiterer Verluste deuten. Die zuvor aufgebauten Kursgewinne seit Jahresbeginn wurden vollständig ausgelöscht.

Auch der MDAX fiel weiter stark zurück und notierte mit einem Minus von 6,95 Prozent bei 23.643,16 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte ebenfalls 6,3 Prozent ein.

Weltweit setzt sich die Talfahrt der Börsen fort. In Asien brachen die wichtigsten Indizes deutlich ein, und auch an der Wall Street zeichnet sich ein weiterer schwerer Verlusttag ab. In Deutschland traf es besonders die Werte, die in den vergangenen Monaten zu den großen Gewinnern zählten. Vor allem Aktien aus der Rüstungs- und Industriebranche verloren zweistellig. Rheinmetall brach um mehr als 22 Prozent ein, Siemens Energy, MTU Aero Engines und die Deutsche Telekom gaben ebenfalls deutlich nach. Auch große Namen wie Commerzbank, Siemens, Allianz, Heidelberg Materials und Airbus rutschten mit Verlusten zwischen zehn und über zwölf Prozent tief ins Minus.

Anleger fürchten, dass der sich anbahnende Handelskrieg nicht nur die Preise für Verbraucher treibt, sondern auch das globale Wachstum massiv belastet. Die Kombination aus steigender Inflation und sinkender Wirtschaftsleistung könnte eine gefährliche Stagflation auslösen – ein Szenario, das sowohl für Aktien als auch für Anleihen verheerend wäre.

Am Freitag hatte das Bundeskartellamt grünes Licht für ein ambitioniertes europäisches Rüstungsprojekt gegeben. Die Rüstungskonzerne Rheinmetall, KNDS Deutschland und Frankreich sowie das französische Thales dürfen gemeinsam ein Unternehmen zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers gründen. Die geplante MGCS Project Company soll die nächste Generation von Gefechtsfahrzeugen entwickeln und die derzeit eingesetzten Leopard-2- und Leclerc-Panzer ab 2040 ablösen.

Doch selbst diese strategische Weichenstellung konnte dem Kurs von Rheinmetall keine Stabilität verleihen. Die Aktie des Rüstungskonzerns stürzte regelrecht ab. Marktteilnehmer erklärten, dass gerade bei den stark gelaufenen Rüstungswerten der vergangenen Monate "am meisten Speck dran" gewesen sei – sprich, die Gewinnmitnahmen besonders heftig ausfielen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion