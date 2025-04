Gold fällt, Goldaktien brechen ein

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 3.110 auf 3.037 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Honkong zeitweise bis unter die 3.000 $/oz-Marke und notiert aktuell mit 3.023 $/oz um 78 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien brechen weltweit teilweise mehr als zweistellig ein.

Nikkei-Index bricht um 6,9 % ein.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilisierten Dollar nach (aktueller Preis 88.253 Euro/kg, Vortag 89.855 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber fällt unter die 30 $/oz-Marke (aktueller Preis 29,97 $/oz, Vortag 31,65 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 917 $/oz, Vortag 950 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 902 $/oz, Vortag 914 $/oz). Die Basismetalle stabilisieren sich und notieren uneinheitlich. Der Ölpreis bricht ein (aktueller Preis 63,11 $/barrel, Vortag 69,44 $/barrel).



Die nordamerikanischen Goldminenaktien brechen ein. Der Xau-Index verliert 9,8 % oder 17,1 auf 157,8 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Newmont 8,6 % und Barrick 8,0 %. Bei den kleineren Werten brechen New Gold 14,6 %, Allied 14,4 % und Northern Dynasty 13,5 % ein. Bei den Silberwerten fallen Americas Silver 15,7 %, Metallic 14,3 % und Minaurum 12,9 %. Abra befestigt sich 3,0 %.



Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr schwach. Sibanye fallen 17,1 %, DRD 13,7 % und Gold Fields 12,0 %.



Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen sehr schwach. Bei den Produzenten fallen St Barbara 14,9 %, West African 8,0 % und Evolution 7,9 %. Bei den Explorationswerten brechen Emmerson 22,2 %, S2 um 19,1 % und Ausgold 17,6 % ein. Focus befestigen sich 11,4 % und Tanami 3,5 %. Bei den Metallwerten fallen Grange 12,8 %, Metals X 10,1 % und Paladin 9,6 %. Lynas steigt 3,2 % (Vortag +3,4 %).