Dax bricht zum Handelsstart ein - Börsen-Crash auch in Asien

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit massiven Kursverlusten in den Handelstag gestartet und ist regelrecht abgestürzt. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 19.285 Punkten berechnet, was einem Minus von 6,6 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht.



Zwischenzeitlich lag das Minus sogar bei über zehn Prozent. Die größten Abschläge gab es am Morgen bei den Anteilsscheinen von Rheinmetall, Siemens Energy und MTU. Gewinner gab es keine.





