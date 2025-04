Gold: Mit (Turbo)-Puts vor weiterem Kursrückgang absichern

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdel“ veröffentlichten Analyse wiegt der jüngste Abverkauf bei Gold (ISIN: XC0009655157) schwer. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Am Donnerstag setzte der Goldpreis seinen Höhenflug zunächst noch mit einem neuen Rekordhoch fort, ehe auch hier eine starke Verkaufswelle begann. Sie führte vom neuen Allzeithoch bei 3.167 USD direkt an den Support bei 3.057 USD. Hier folgte eine kurze Erholung, die am Freitag abverkauft wurde. Mit dem Bruch der Aufwärtstrendlinie und der Unterstützungen bei 3.057 USD und 3.000 USD beschleunigte sich der Einbruch massiv. In der Spitze fiel der Kurs bereits auf 2.970 USD.