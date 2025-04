Daten aus Phase-III-Studie zu Stapokibart gegen saisonale allergische Rhinitis in Nature Medicine veröffentlicht

Schnelle, wirksame und anhaltende Kontrolle der nasalen Symptome:

Schnelle Linderung der nasalen Obstruktion: Im Vergleich zur Placebogruppe profitierten die Patienten in der Stapokibart-Gruppe an Tag 2 von einer signifikant stärkeren Verbesserung der Symptome der nasalen Verstopfung. An Tag 7 berichteten 72 % der Patienten über eine freie Nasenatmung, wobei die kumulative Ansprechrate in Woche 2 auf 86 % und in Woche 4 auf 94 % anstieg.

Wirksame und anhaltende Kontrolle der nasalen Symptome: Stapokibart zeigte bis Tag 4 eine Reduktion des täglichen reflektorischen Gesamtscores der nasalen Symptome (rTNSS) um 2,7 Punkte gegenüber dem Ausgangswert – signifikant höher als die Verbesserung in der Placebo-Gruppe.

Während des zweiwöchigen Behandlungszeitraums erreichte Stapokibart eine Verringerung des täglichen rTNSS um 3,6 Punkte gegenüber dem Ausgangswert, bei einer LS-Mittelwertdifferenz von -1,3 Punkten gegenüber Placebo (dem primären Wirksamkeitsendpunkt). Darüber hinaus erreichten 62 % der Patienten eine nur leichte Symptomatik oder Symptomfreiheit (definiert als rTNSS ≤1 Punkt für jedes Symptom). Über den vierwöchigen Behandlungszeitraum zeigte die Stapokibart-Gruppe eine Verringerung des täglichen rTNSS um 4,9 Punkte gegenüber dem Ausgangswert, bei einer LS-Mittelwertdifferenz von -1,7 Punkten gegenüber Placebo. Der Anteil der Patienten, die leichte oder gar keine nasalen Symptome aufwiesen, betrug 84 %.