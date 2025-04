Conclusion / Conclusion expandiert in DACH-Region: Tilman Au wird ...

Conclusion expandiert in DACH-Region: Tilman Au wird Managing Director Conclusion DACH / Niederländischer IT-Dienstleister stärkt seine Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz (FOTO) München (ots) - Der europaweit agierende Business-Transformation- und IT-Dienstleister Conclusion, der seinen Hauptsitz in den Niederlanden hat, verstärkt im Rahmen seiner europäischen Wachstumsstrategie die Expansion in der DACH-Region. Das neu gegründete Unternehmen Conclusion DACH wird von Managing Director Tilman Au geführt, derzeit CEO des deutschen Digitaldienstleisters diva-e Conclusion. Gründungspartner von Conclusion DACH sind diva-e Conclusion und der Daten- und KI-Spezialist Conclusion Intelligence, die im vergangenen Jahr zusammen einen Umsatz von insgesamt 115 Millionen Euro erzielten.

Über diese beiden Unternehmen unterhält Conclusion derzeit bereits zehn Büros in der DACH-Region und betreut mehr als 200 namhafte Kunden, beispielsweise Aldi Süd, E.ON, ZF Friedrichshafen und Bentley über dive-e Conclusion sowie die Deutsche Telekom und Bertelsmann über Conclusion Intelligence. Das Ecosystem-Modell, das die Unternehmensgruppe Conclusion in den vergangenen zehn Jahren insbesondere in der Benelux-Region in den Bereichen Business Transformation, Business-IT und innovative Geschäftslösungen etabliert hat, wird mit der Gründung von Conclusion DACH Schritt für Schritt auch auf den Digitalmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen.

Für Conclusion stellt diese Entwicklung eine zukunftsorientierte Grundlage für das weitere Wachstum auf dem europäischen Markt dar: Das Unternehmen verfolgt das Ziel, bis 2030 einen Gesamtumsatz von zwei Milliarden Euro zu erzielen, und sieht hierfür auch in der deutschsprachigen Region erhebliches Potenzial. Neben der Expansion in die DACH-Region baut Conclusion auch ihre Präsenz in der Iberischen Region aus und festigt damit seine Stellung in weiten Teilen Europas.

Managing Director Tilman Au (47) bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Digitalindustrie mit. Vor rund einem Jahrzehnt war er einer der Gründer von diva-e, indem er zwölf spezialisierte Unternehmen zu einem der führenden Digitalunternehmen auf dem deutschen Markt zusammenführte und im vergangenen Jahr in Conclusion einbrachte. Mit derzeit mehr als 800 Mitarbeitenden hat sich der Digitaldienstleister zu einem namhaften Unternehmen auf dem DACH-Markt entwickelt und ist als diva-e Conclusion eine der Säulen für das Wachstum von Conclusion im deutschsprachigen Markt. Au: "Nicht zuletzt auf Grund der herausragenden Zusammenarbeit in den ersten zwölf Monaten meiner Partnerschaft mit Conclusion bin ich überzeugt vom langfristigen Erfolg des Conclusion-Ecosystems-Ansatzes. Die Kooperation spezialisierter Domains schafft gerade in der komplexen Digitalbranche echten Mehrwert für unsere Kunden. Diesen Ansatz, der sich bereits in den Benelux-Ländern bewährt hat, übertragen wir nun auch in die DACH-Region. Gemeinsam werden wir einer der führenden IT-Transformationsanbieter in Europa und ich freue mich, diese Reise aktiv mitgestalten zu können - sowohl im deutschsprachigen Markt als auch als Teil des internationalen Top-Management-Teams."



Ein Markt mit erheblichen Wachstumspotenzialen



Engbert Verkoren, CEO von Conclusion: "Wir sehen auch in der DACH-Region großes Potenzial für unsere Dienstleistungen und ein starkes Interesse an unserem unternehmerischen Ansatz. Durch Synergien zwischen den einzelnen Bereichen unseres Ecosystems sind wir näher an unseren Kunden - agil, praxisnah und unternehmerisch denkend. Mit dem Zusammenschluss mit diva-e haben wir im vergangenen Jahr einen hervorragenden ersten Schritt unternommen, um Conclusion in dieser Region zu etablieren. Ich freue mich über die Begeisterung, mit der Tilman Au unsere Expansion in der DACH-Region vorantreibt. Er verkörpert die unternehmerische und persönliche DNA, die wir bei Conclusion schätzen, und bringt Erfahrung und Energie ins Team."



Als europäischer IT-Dienstleister ist Conclusion nun in der Lage, auch Kunden in der DACH-Region in verschiedenen Bereichen zu unterstützen, darunter Digital Experience, Software & Development, Cloud & Mission-Critical, Enterprise Applications, Business Consultancy sowie Data & AI. Das Unternehmen plant, diese Kompetenzen in der DACH-Region sowohl durch Akquisitionen als auch organisches Wachstum weiter auszubauen.



Die Kunden werden zudem von dem internationalen Netzwerk und der spezialisierten Expertise der Unternehmensgruppe profitieren. Conclusion differenziert sich durch einen bereichsspezifischen Ansatz, der verschiedene Fachkompetenzen kombiniert, um Kunden in ihrer digitalen Transformation umfassend voranzubringen.



Über Conclusion:



Conclusion ist ein internationaler Business-Transformation- und IT-Dienstleister mit mehr als 4.500 Mitarbeitern, der als Brückenbauer zwischen Strategie, Geschäft und Technologie fungiert. Das Unternehmen hat seinen Ursprung in den Niederlanden und agiert jetzt auch in der DACH-Region und Iberia. Es zeichnet sich durch sein Ecosystem aus über 30 Expertenunternehmen für Business Transformation und IT-Dienste in den Bereichen Digital Experience, Software & Development, Cloud & Mission Critical, Enterprise Applications, Business Consultancy und Data & AI aus. Gemeinsam begleitet die Unternehmensgruppe internationale Großunternehmen, Mittelständler und öffentliche Einrichtungen auf ihrer digitalen Reise in die Zukunft. Conclusion übernimmt die Verantwortung für geschäftskritische Unternehmensprozesse und -systeme sowie für Unternehmensprozesse und -systeme, die für die Gesellschaft wichtig sind.

