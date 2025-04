Erfahrener Bergbauexperte Frederic Mercier-Langevin verstärkt Patriot Battery Metals

Herr Mercier-Langevin ist ausgebildeter Bergbauingenieur (einschließlich eines Masters in Felsmechanik) mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Tage- und Untertagebergbau; er hatte leitende bzw. geschäftsführende Positionen bei Agnico Eagle Mines und zuletzt bei Wesdome Gold Mines Ltd inne.

Mercier-Langevins umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Inbetriebnahme, Betrieb und Entwicklung, einschließlich großer Tagebauten und Untertageminen im Norden, ist für das Führungsteam von Patriot eine wichtige Ergänzung. Er wird das Unternehmen bei den nächsten Erschließungsschritten des Projekts Shaakichiuwaanaan unterstützen, während das Team auf eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Fertigstellung der Machbarkeitsstudie und der ESIA hinarbeitet.

Ken Brinsden, Patriots Managing Director, sagte: „Mit Frederic, der das Führungsteam von Patriot zur rechten Zeit ergänzt, bauen wir unsere Fähigkeiten und Erfahrungen weiter aus und verstärken das Führungsteam vor Ort. Dies sind wichtige Elemente, die zu einer erfolgreichen Erschließung unseres Projekts Shaakichiuwaanaan beitragen werden.“

„Fügt man dazu noch Frederics guten Ruf, seine engagierte Art und sein Wissen über die Bedingungen in Quebec hinzu, können wir uns mehr als glücklich schätzen, dass er zu uns gekommen ist“, fügte Herr Brinsden hinzu.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Shaakichiuwaanaan konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan[1], die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie „angedeutet“ und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie „vermutet“ und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt.