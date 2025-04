Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Uzin Utz SE

ISIN: DE0007551509



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.04.2025

Kursziel: 70,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



FY 2024: Ergebnis überrascht aufs Neue positiv - Guidance gewohnt konservativ



Uzin Utz hat am 31.3. den Geschäftsbericht 2024 vorgelegt und am Tag darauf erstmals einen Earnings Call veranstaltet.



[Tabelle]



Robuste Topline mit Wachstum in Q4: Der Konzernumsatz i.H.v. 476,0 Mio. EUR lag zwar knapp unter Vorjahr (-0,7% yoy), aber leicht über unserer Prognose (474,5 Mio. EUR). Für Q4 impliziert dies erstmals im Jahresverlauf ein leichtes Umsatzplus von 1,4% yoy auf 115,9 Mio. EUR. Auf Gesamtjahressicht entwickelte sich vor allem der Heimatmarkt Deutschland erstaunlich positiv (+1,0% yoy auf 168,4 Mio. EUR), was u.E. auf eine stärkere Verschiebung vom Neu- auf das Renovierungsgeschäft zurückzuführen ist. Der Wachstumsmarkt Amerika blieb laut Vorstand hingegen etwas hinter den Erwartungen zurück (+1,1% auf 75,6 Mio. EUR), soll vor dem Hintergrund der verfügbaren Kapazitäten in den USA und unter Voraussetzung einer stabilen Marktentwicklung in den nächsten Jahren aber in Richtung von 100 Mio. EUR wachsen.



Deutlicher Margensprung: Vorab hatte Uzin Utz bereits berichtet, voraussichtlich einen operativen Ergebnissprung von >20% yoy erzielt zu haben. Mit +24,1% yoy auf 42,8 Mio. EUR konnte das EBIT aber noch deutlicher als erwartet gesteigert werden. Dies beruhte auf einer spürbaren Verbesserung der Rohertragsmarge (+380 BP auf 58,5%) durch die Entspannung auf den Beschaffungsmärkten und Kostenoptimierungen, womit überproportionale Kostensteigerungen im Personalbereich überkompensiert werden konnten. Darüber hinaus wurde das Ergebnis durch die zinsbedingte Reduktion von Pensionsrückstellungen (+1,4 Mio. EUR) begünstigt. In Summe erzielte Uzin Utz einen starken Jahresüberschuss von 29,5 Mio. EUR (+30,5% yoy; MONe: 25,8 Mio. EUR), sodass der HV eine Dividendensteigerung auf 1,90 EUR (Vj.: 1,60 EUR) vorgeschlagen wird.



Ausblick mutet ergebnisseitig konservativ an: In 2025 erwartet der Vorstand durch die Erholung der Bauindustrie, die Einführung neuer Produkte sowie die Akquise von Neukunden einen leichten Umsatzanstieg. Ergebnisseitig wird angesichts diverser Wachstums- und Optimierungsvorhaben (u.a. der IT- und ERP-Systeme) ein leichter Rückgang des EBITs und der EBIT-Marge avisiert. Zudem sollen die CAPEX auf bis zu 30 Mio. EUR annähernd verdoppelt werden. Der Free Cashflow dürfte somit nicht an das starke Vorjahresniveau (42,1 Mio. EUR) heranreichen, sollte aber deutlich positiv bleiben.

Fazit: Uzin Utz hat das Geschäftsjahr 2024 unter widrigen Marktbedingungen bravourös abgeschlossen. Wir erachten die neue Guidance als erneut mit viel Risikopuffer ausgestattet und positionieren uns leicht darüber. Die Qualität des Unternehmens sehen wir nach wir vor nicht angemessen eskomptiert. Rating und Kursziel werden bestätigt.



