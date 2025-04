JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Zuvor hatte der Konzern einen US-Glyphosat-Fall zur Prüfung beim obersten US-Gericht, dem US Supreme Court eingereicht. Auch wenn die Erfolgsaussichten gering seien, würde ein Erfolg vor dem Gericht für Bayer die Risiken in den Rechtsstreitigkeiten deutlich begrenzen, schrieb Analyst Charlie Bentley am Montag. Das wäre dann ein starker Kurstreiber./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 02:33 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 02:33 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,53 % und einem Kurs von 19,05EUR auf Tradegate (07. April 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charlie Bentley

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m