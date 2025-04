Warburg Research senkt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 7,10 Euro

Hier muss man jetzt natürlich angesichts der Harakiri-Entscheidungen der irren US-Regierung auch den Wechselkurs im Blick behalten. Denn der Euro legt heute mit 2,x % deutlich ggü. dem USD zu. Zwar war der Euro schon mal wesentlich stärker, aber die kürzliche Aufwärtsbewegung ist eine der stärksten die es bisher gegeben hat. Was ja auch nicht wundert. Wenn das weiter geht und der Euro auf 1,20, 1,40, 1,60 Euro steigt, dann werden die US-Umsätze von KlöCo in Euro gerechnet stark abschmelzen. Und es müssen dann womöglich auch die Beteiligungsansätze die in USD notieren in der Euro Bilanz deutlich abgewertet werden. 2025 könnte ein echt schlimmes Jahr aufgrund der irren Staatszerstörer in den USA für KlöCo. werden. Man gut das in Deutschland die Apokalypse für Deutschland nichts zu melden hat und hier noch nah bei den Menschen stehende Politiker regieren. Aber ob der erwartete deutliche Aufschwung in Deutschland das aufwiegen kann? Bei dem was KlöKo im Ausland gemacht hat eher nicht.