JEFFERIES stuft LUFTHANSA AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lufthansa vor Zahlen von 6,40 auf 5,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Fuggesellschaft dürfte ein gutes erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe sie ihre Gewinnerwartungen etwas reduziert, da die Nachfrage im aktuellen Wirtschaftsumfeld nachlassen könnte./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2025 / 05:11 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2025 / 05:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,95 % und einem Kurs von 5,60EUR auf Tradegate (07. April 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Jaina Mistry

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,80

Kursziel alt: 6,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m